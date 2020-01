Carsharing coraz popularniejszy. Auta na minuty wypożyczane na... długie wyjazdy weekendowe

Zbliżają się ferie zimowe, zbliżają się rodzinne wyjazdy. Co ciekawe, coraz więcej osób nie chce w podróż wybierać swojego samochodu. Wolą na przykład wypożyczone auto na minuty.

Auta na minuty są już alternatywą dla posiadania własnego samochodu. Coraz chętniej taką opcje wybierane są przez osoby, które wybierają się na przedłużony weekend, wakacje i ferie.

Wypożyczalnie wyrastają jak grzyby po deszczu, a szacunki wskazują, że rynek będzie rósł nawet 200 proc. rocznie. Do 2025 roku liczba użytkowników car sharingu ma wzrosnąć do 36 mln, a flota dostępnych samochodów ma się zwiększyć do 427 tys. - wynika z raportu Frost&Sullivan. Polska jest rynkiem wschodzącym.

Zwykle podczas korzystania z samochodu na minuty należy wnieść opłatę zależną od czasu jazdy oraz przejechanych kilometrów. Panek właśnie wprowadza nowy model subskrypcji. Obniża ceny za kilometr i znosi odpowiedzialność za szkody. I to nawet te powstałe z winy samego użytkownika-kierowcy.

Nowa opcja wypożyczenia auta na minuty dostępna jest już od dziś w 3 wariantach. Zasada jest prosta: im droższa subskrypcja, tym tańsze kilometry.

Użytkownik wybiera jedną z trzech opcji. Do wyboru jest wersja "basic" w cenie 49 zł, opcja "optimum" za 79 zł oraz wersja "premium" za 179 zł. Użytkownik po prostu dokonuje zakupu w aplikacji, a odpowiednia kwota - 49 zł lub 79 zł lub 179 zł - zostaje automatycznie pobrana z karty płatniczej przypisanej do konta. Na tym nie koniec. Następnie środki wracają do użytkownika w postaci bonusu, który może w całości przeznaczyć na przejazdy.

Efekt? Wydana na subskrypcję kwota pozwala przejechać od 32 km do aż 134 km za darmo. W wersji "basic" cena kilometra to 79 groszy. W wersji "premium" jest to 59 groszy. Ceny za minutę przejazdu i postoju nie ulegają zmianie i naliczane są - dla każdej grupy samochodów - według standardowego cennika.

Subskrypcja Cena Niższe opłaty za km Basic 49 zł - 32 km przejazdów 79 groszy za km Optimum 79 zł - 55 km przejazdów 69 groszy za km Premium 179 zł - 134 km przejazdów 59 groszy za km

Dodatkowo klient otrzymuje zniesienie odpowiedzialności za szkody. Nową subskrypcją objęte są wszystkie samochody, czyli znane wszystkim Yarisy, Corolle, Smarty, Seaty Arona i Mercedesy GLA. Właśnie takimi pojazdami można poruszać się w ramach Panek CarSharing. Subskrypcja dostępna jest dla wszystkich i obowiązuje przez miesiąc.

Z oferty Panek może z niej skorzystać każda osoba, która posiada prawo jazdy przynajmniej rok oraz kartę bankomatową. Za rejestrację, wypożyczenie i oddanie samochodu odpowiada aplikacja mobilna.

Firma działa w tej chwili w kilku największych miastach: w Warszawie, w Lublinie, w Krakowie, w Trójmieście i we Wrocławiu.

Co ważne, korzystając z aut na minuty możesz podróżować gdziekolwiek zechcesz na terenie Polski. Zakończenie najmu możliwe jest tylko w obrębie strefy, ale - w różnych miastach. W efekcie możesz swobodnie wypożyczyć samochód w Warszawie i oddać go w innej strefie na przykład w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu czy Trójmieście.

Jak już udowadnialiśmy w money.pl, z lotniska w Modlinie do centrum stolicy wynajętym samochodem dojedziesz taniej niż pociągiem. System carsharingu od lat sprawdza się w dużych miastach Europy, wpływając na zwiększenie liczby miejsc parkingowych, zmniejszenie korków i znaczną redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Tym bardziej, że - jak wynika z badań - jednym samochodem podróżować może w ciągu dnia od 12 do 17 osób. Jak już pisaliśmy w money.pl, użytkownicy samochodów carsharingowych przemieszczają się nimi dużo efektywniej, planują przejazdy i potrafią zrobić o 30% mniej kilometrów w porównaniu do poruszania się własnym samochodem, a załatwiając tą samą ilość spraw.

Autor: Łukasz Krzemiński

