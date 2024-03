CBA reaguje na publikacje w sprawie Daniela Obajtka. "Traktujemy je poważnie"

Wer 21 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Ludzie opamiętajcie się we Włoszech najwięcej było ofiar śmiertelnych podczas pandemii nawet polscy lekarze byli tam wspierając włoskich lekarzy a nie napiszecie o znanej fundacji która też sprowadziła wadliwe maseczki A jeśli wysłali samolot do Chin a nie dało się kupić maseczek to wina firmy Czy pandemii więc jeśli wysłałem swojego człowieka by kupił płyn dezynfekujący i maseczki do hurtowni w Polsce i przyjechał po 12 godzinach i nic nie kupił bo nie było to za to chcecie mnie oskarżyć że działałem na szkodę mojej firmy malutkiej bo to jest podobne myślenie