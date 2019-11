CDA.pl z ogromnymi przychodami, bo Polacy uwielbiają oglądać kinowe hity w domu. I płacą za nie

CDA.pl to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform VOD. Wiele filmów dostępnych jest bezpłatnie, ale za dostęp do oferty premium trzeba zapłacić comiesięczny abonament. Klienci chętnie płaca, dzięki czemu serwis zarabia, a przy okazji uniezależnił się od reklamodawców.

Platforma notuje miesięcznie 8 mln użytkowników. Z kolei część płatna może się pochwalić 2,55 mln unikalnych użytkowników i notuje ponad 17 mln odsłon. Płatna część witryna zawiera 6,4 tys. filmów. Natomiast suma wszystkich materiałów (user generated content) to około 400 tys. Aż 94 proc. tej liczby to filmy trwające krócej niż 1,5 godziny – informuje serwis "Mam biznes".

Za wzrost przychodów CDA o 64 proc. w porównaniu do trzech kwartałów roku ubiegłego odpowiada przede wszystkim wzrost liczby subskrybentów. We wrześniu spółka poinformowała, że liczba płacących internautów wyniosła 207 tys. Jeszcze 4 lata temu liczba ta wynosiła 40 tys. To ci użytkownicy dali CDA w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku aż 28 mln zł przychodów. Udział reklamy w sprzedaży systematycznie maleje i wyniósł 1,78 mln zł co stanowiło 5,8 proc., podczas gdy rok temu odsetek ten wynosił blisko 10 proc.