Cda.pl zarabia miliony na udostępnianiu filmów. Prawie 200 tys. subskrybentów

Od początku tego roku przychody ze sprzedaży subskrypcji CDA Premium wyniosły 17,6 mln zł. To o 63 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Jeśli dodać do tego wpływy z reklam, to firma odnotowała łącznie ponad 19 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów działalności (np. praw autorskich), w tym prowizji dla partnerów, zysk spółki przekroczył 3 mln zł.