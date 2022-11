Cena na rosyjską ropę ma być stała, a nie zmienna. Sankcje się wykrystalizowują

Zmiana nastawienia do ceny ropy

To pewna zmiana, ponieważ dotychczas głównym rozwiązaniem branym pod uwagę była cena uzależniona od notowań odmiany Brent. W takim wypadku rosyjska ropa miałaby mieć cenę zaniżoną o konkretną i stałą kwotę. Jeżeli jednak cena odmiany Brent rosłaby na rynkach, to i rosyjski Ural również by się wzmacniał pod względem cenowym.