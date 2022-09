Maksymalna cena na ropę z Rosji. Oto ile ma wynosić

Maksymalna cena na ropę z Rosji. Poznajemy szczegóły pomysłu

Zdaniem analityków i obserwatorów rynkowych to oznacza, że potencjalna cena ropy Ural będzie oscylować wokół ceny ok. 60 dolarów za baryłkę. To podobna cena do obecnych notowań tej odmiany, wahających się w graniach 67-69 dolarów.