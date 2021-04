Ceny mieszkań w największych miastach będą rosły. Mocniej "z drugiej ręki" niż od deweloperów

Wstrzymywanie się z zakupem mieszkania, licząc na niższe ceny, to raczej nie jest dobra strategia. Prognozy na kolejne sześć miesięcy wskazują, że będzie drożej. W poszczególnych miastach wygląda to inaczej, ale co do zasady większe podwyżki będą dotyczyć mieszkań z drugiej ręki.