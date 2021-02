Specyficzna oferta zawyża ceny mieszkań. "Znacznie powyżej obowiązujących średnich"

marych 2 godz. temu zgłoś do moderacji 85 12 Odpowiedz

Niestety lata rządów Grobelnego sprowadziły Poznań do poziomu miasta prowincjonalnego. Wszystkie duże centrale firm się stąd wyniosły, a nowe inwestycje lądowały we Wrocławiu czy Warszawie. Poznań dusił się we własnym sosie tracąc na atrakcyjności jak stara panna, a teraz lata potrwa żeby to nadrobić.