Ceny paliw na stacjach. Dalsze restrykcje będą sprzyjać zniżkom

Limity w komunikacji miejskiej. Szykują się kary

Na początku roku cena ropy przekraczała 65 dolarów za baryłkę. Po wybuchy pandemii i zamrożeniu gospodarek doszło do gwałtownego załamania się popytu. Notowania poszły w dół do kilkunastu dolarów. Potem nastąpiło wyraźne odbicie, jednak wciąż daleko do poziomu cen z początku roku. A teraz na horyzoncie pojawiło się widmo ponownego spadku popytu.