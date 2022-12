Ceny paliw na Węgrzech poszybowały. Orban wie, jak na tym skorzystać

Węgry. Rząd znosi limit ceny paliwa

Ceny na stacjach MOL po zniesieniu limitu wynoszą 641 forintów (ok. 7,30 zł) za litr benzyny i 699 forintów (ok. 7,90 zł) za litr oleju napędowego; do tego czasu cena urzędowa tych paliw wynosiła 480 forintów (ok. 5,50 zł) za litr. Rząd zapowiedział, że zniesienie limitu wpłynie na wzrost inflacji.