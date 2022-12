Unia ma problem. Węgry sprzeciwiają się finansowemu wsparciu Ukrainy

UE zamierza wspierać Ukrainę mimo sprzeciwu

Tym samym węgierscy przedstawiciele nie zgodzili się na zmiany legislacyjne w wieloletnich przepisach finansowych. Zgodnie z przepisami unijnymi powinny być one przyjęte jednogłośnie – informuje agencja Interfax-Ukraina. Mimo to politycy unijni nie zamierzają zaprzestać wsparcia zaatakowanego państwa.

– Niestety nie byliśmy w stanie zaakceptować pakietu w całości. Nie ostudzi to jednak naszych ambicji, by od początku stycznia rozpocząć dystrybucję pomocy dla Ukrainy. Proszę Komisję Ekonomiczno-Finansową o znalezienie alternatywnego rozwiązania. Oznacza to, że musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie popierane przez wszystkie państwa. Znajdziemy rozwiązanie, aby wesprzeć Ukrainę – stwierdził minister finansów Czech Zbyněk Stanjura, cytowany przez agencję. Czesi obecnie przewodniczą posiedzeniom Rady UE.