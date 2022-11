Spór w Unii opóźni wypłatę miliardów na pomoc Ukrainie. Pieniądze dotrą dopiero po Nowym Roku

– Wierzę, że przekażemy 18 mld euro (pomocy makrofinansowej – przyp. PAP) Ukrainie w 2023 r. , z czego 3 mld euro zostanie przekazane na początku stycznia – powiedział minister finansów Czech Zbyniek Stanjura. To właśnie on na wtorkowym spotkaniu szefów resortów finansów w Brukseli reprezentuje czeską prezydencję.

Wypłata pieniędzy dla Ukrainy się opóźni

Niemcy blokują wypłatę

Z nieoficjalnych informacji napływających z Brukseli wynika, że powodem pata przy negocjacjach w sprawie wypłaty są Niemcy. PAP podaje, że Berlin chce, by w przypadku 3 mld euro wsparcia nie były to pożyczki, a granty, jak również tego, żeby z wypłaty tych grantów wyłączyć kraje UE, które wcześniej bezpośrednio przekazały wsparcie finansowe Ukrainie, czyli m.in. same Niemcy.