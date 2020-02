Ceny paliw w dół. Obniżki potrwają nawet do końca miesiąca

Z takiej informacji ucieszy się każdy kierowca, szykują się obniżki cen paliw na stacjach. Już w przyszłym tygodniu, a niewykluczone, że do końca miesiąca, ceny powinny spadać średnio do kilku groszy na litrze.

"Od połowy stycznia w hurcie dosyć gwałtownie w stosunku do cen benzyny zaczęły spadać ceny diesla. O ile na przełomie grudnia i stycznia diesel był droższy o około 250-260 zł/1000l, to obecnie różnica ta zmalała do ok. 20 zł/1000l" - podają analitycy. Jeśli ta relacja będzie się utrzymywała w kolejnych dwóch-trzech tygodniach, to na stacjach ceny Pb95 i ON powinny się zrównać.