Rywal Orlenu po cichutku kibicuje fuzji z Lotosem. "Konkurencja jest dobra"

Węgierski MOL to jeden z największych graczy w branży paliw na rynku europejskim. Firma jest też obecna na warszawskiej giełdzie i pilnie przypatruje się poczynaniom swojego konkurenta – Orlenu, który – jak twierdzi prezes firmy Daniel Obajtek – jest na ostatniej prostej do połączenia się z Lotosem.

– Co do zasady nie komentujemy działań, które dopiero się procesują, ale ewentualna fuzja PKN Orlen z Lotosem może zwiększyć konkurencję. Wzrost konkurencji zmusza do poprawy efektywności, przyspieszenia procesów i decyzji. To będzie korzystne dla konsumentów – przyznał w rozmowie z money.pl wiceprezes MOL Ferenc Horvath.