Ceny prądu. Ustawa bez poprawek w Senacie

- Najważniejsze jest przesuniecie daty, do kiedy firmy będą miały czas na obniżenie ceny. Poprzednio był to 31 marca, a teraz jest to miesiąc od wejścia w życie rozporządzeń do ustawy - mówi money.pl Rafał Zasuń, ekspert rynku energetycznego z portalu "Wysokie Napięcie".