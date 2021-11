Ceny produkcji budowlano-montażowej. Najnowsze dane GUS

Emerald 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niestety nie byłbym zachwycony to zwiastuje zastój. Budowlanka ma to do siebie, że jest cykliczna i owczopędna. Jak kupują mieszkania to wszyscy jak remontują to wszyscy a jak sprzedają to wszyscy. Dla mnie pełzający krach na tym rynku już się zaczął a swoje apogeum może mieć w połowie przyszłego roku przy silnie podniesionych stopach. Nic tutaj nie ma do rzeczy luka w liczbie mieszkań, duża liczba ukraińców itp farmazony, że mieszkania nigdy nie tracą na wartości. Jeśli stają sie towarem spekulacyjnym - mogą zyskiwać i tracić. Osobiście wolę, żeby mieszkania drożały 2% w skali roku przez 10 lat niż w tym były o 20% droższe a w przyszłym o 15% tańsze.