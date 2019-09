Ceny ropy gigantycznie wzrosną. "Trzeba powstrzymać Iran"

Książę Arabii Saudyjskiej Mohammad bin Salman ostrzegł, że społeczność międzynarodowa musi podjąć zdecydowane działania, by powstrzymać Iran, bo inaczej będziemy świadkami dalszych eskalacji, które zagrożą światowym interesom. Mówił o tym w rozmowie ze stacją CBS, którą przytacza PAP. Jego zdaniem, wojna między Arabią Saudyjską a Iranem doprowadzi do upadku światowej gospodarki.

Jak podaje PAP, we wtorek w amerykańskiej telewizji PBS 1 będzie miał swoją premierę film dokumentalny: "The Crown Prince of Saudi Arabia" (Książę koronny Arabii Saudyjskiej), w którym saudyjski następca tronu na pytanie, czy zlecił to morderstwo, odpowiedział: "absolutnie nie". Jednak wziął za nie odpowiedzialność, gdyż - jak podkreślił - "zdarzyło się na moich oczach" i "zostało popełnione przez osoby pracujące dla saudyjskiego rządu".