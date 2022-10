Ceny ropy wystrzeliły. Co zrobi OPEC?

Cena baryłki ropy West Texas Intermediate poszła w górę o 2,65 proc. i wynosi obecnie na giełdzie w Nowym Jorku 81,60 dol. Brent na ICE wyceniana jest po 87,29 dol za baryłkę, to wzrost o 2,53 proc.

"Tylko OPEC+ może "obudzić" ceny ze snu"

W środę (5 października) odbędzie się spotkanie krajów sojuszu OPEC+, które ocenią sytuację na rynkach ropy i ustalą poziom dostaw surowca w listopadzie. Wszystko wskazuje na to, że producenci ropy z tej grupy obniżą dostawy surowca o ponad milion baryłek dziennie.

Byłaby to największa obniżka produkcji ropy przez OPEC+ od czasu pandemii, chociaż delegaci z OPEC+ wskazują, że ostateczna decyzja w sprawie rozmiaru cięć dostaw ropy nie nastąpi dopóki nie spotkają się osobiście po raz pierwszy od ponad 2 lat.

Do tej pory posiedzenia delegatów odbywały się on-line - ze względu na pandemię, a na rynkach nie spodziewano się, aby te ustalenia się zmieniły do końca roku. Jednak duże spadki cen ropy w ostatnim czasie mogły wpłynąć na zmianę tego stanowiska.

Większa niż oczekiwano na rynkach redukcja dostaw ropy przez OPEC+ odzwierciedlałaby skalę obaw producentów z tej grupy o to, że światowa gospodarka szybko spowalnia w czasie gwałtownego zacieśniania polityki pieniężnej przez banki centralne.

Stratedzy z JPMorgan Chase & Co. wskazywali, że kraje OPEC+ mogą potrzebować cięcia produkcji o 500 tys. baryłek dziennie , aby ustabilizować ceny na globalnych rynkach paliw.

Gospodarkę światową czeka kolejny szok?

Odbiorcy ropy na świecie, w tym Stany Zjednoczone, wzywają kraje OPEC+ do zwiększenia produkcji ropy, a na początku tego roku prezydent USA Joe Biden odwiedził osobiście Arabię Saudyjską w poszukiwaniu nowej umowy w sprawie dostaw ropy naftowej.

- To tylko kwestia czasu, zanim ropa powróci do poziomów 100 USD za baryłkę, zwłaszcza że jej dostawy mają się zmniejszyć - ocenia z kolei Suvro Sarkar, analityk rynków energii w DBS Bank Ltd.