Cios dla całego świata. Oto do czego doprowadziła rosyjska inwazja

Rosyjska agresja na Ukrainę uderzyła w światową gospodarkę – komentują autorzy opublikowanego w poniedziałek raportu OECD "Paying the Price of War". To kolejny skutek rozpoczętej przez armię Władimira Putina inwazji, która pochłonęła już dziesiątki tysięcy ukraińskich istnień i doprowadza Ukrainę do ruiny.