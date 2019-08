gospodarka Mateusz Ratajczak 28 minut temu

Ceny usług erotycznych w górę. W biznesie pojawiają się też panowie z... niecodziennymi ofertami

Pani pozna pana do towarzystwa, pan szuka niezobowiązującej znajomości. By miło spędzić czas i "spełnić wszystkie swoje fantazje". Za spotkanie "w miłej atmosferze i skąpym ubraniu" trzeba słono płacić. To usługi, które oferują coraz częściej panowie. Rekordowe stawki to 1 tys. zł za godzinę i kilka tysięcy za całą dobę. Niektórych można wynająć na miesiąc.

