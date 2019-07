Usługi dla dorosłych w Polsce to dochodowy biznes. Ceny rosną szybciej od inflacji

16 tys. 597 ogłoszeń erotycznych - tyle ofert, anonsów i propozycji nocnych spotkań można znaleźć tylko na jednym popularnym polskim portalu z ofertami dla dorosłych. Mniej więcej tyle osób mieszka w takich miejscowościach, jak Busko-Zdrój, Złotoryja lub Grójec.

Większość ogłoszeń wystawiły panie, choć nie są jedyne w branży. Kilkaset ofert - czyli mniej niż 2,5 proc. - to ogłoszenia stworzone przez panów. Do tego dochodzą oferty masażu erotycznego, zaproszenia do klubów nocnych i usługi striptizu.

Dane zebrali w lipcu 2019 roku analitycy firmy Sedlak&Sedlak i pogrupowali je na potrzeby portalu Wynagrodzenia.pl oraz ogólnopolskiego badania pensji w Polsce. Na podstawie tych informacji w money.pl stworzyliśmy mapę - swoisty cennik usług w poszczególnych regionach Polski. A pod względem cen miasto miastu nie jest równe.

Stawki? W Warszawie to średnio 277 zł za godzinę "realizacji marzeń". W Krakowie średnia godzinowa stawka to około 232 zł, a we Wrocławiu 233 zł.

Rekordy biją nadmorskie kurorty. W Międzyzdrojach średnia cena erotycznych usług to 440 zł, choć oczywiście ofert jest mniej niż w największych polskich miastach. Na tańsze zabawy można się wybrać do Świnoujścia. Tam średnio 193 zł w portfelu wystarczy. Na co? Jak zwykle "na wszystko". Trójmiasto jest również w czołówce najdroższych różowych miast. W Sopocie za godzinę panowie i panie życzą sobie średnio 320 zł. W Gdańsku za mniej niż 270 zł trudno się bawić.

Rekord? Należy do pani z Międzyzdrojów. Życzy sobie 5 tys. zł i ani grosza mniej. Warto przypomnieć - za godzinę usług. Zaoszczędzić można za to w Częstochowie. Tam wystarczy 155 zł. I już.

Jeszcze inaczej wyglądają stawki dobowe. Wynajęcie towarzysza na cały dzień w Polsce może być warte nawet 40 tys. zł. Tyle życzy sobie jedna z pań ze wschodniej polski. Ale i kluby w Warszawie za 24 godziny zabaw z ich pracownicami i pracownikami mogą żądać wyjątkowo dużo. Przykład? 35 tys. zł to stawka lokalu ze stolicy. Pani z Krakowa za całą dobę cielesnych uciech wymaga zapłaty 30 tys. zł. Średnio jednak w skali całego kraju wystarczy wydać nieco ponad 2 tys. zł, by realizować swoje potrzeby.

Eksperci Sedlak&Sedlak porównali tegoroczne stawki z wynikami tego samego badania z 2017 roku. Wnioski? Jest drożej niż dwa lata temu. Za godzinę usługi erotycznej średnio w Polsce trzeba było wyciągnąć z portfela 183 zł. Dziś to 210 zł. Dwa lata temu cała doba usług erotycznych warta była 1732 zł, dziś to już 2060 zł.

Od 2017 roku wynagrodzenia za całą noc pracy w ponoć najstarszym zawodzie świata wzrosły o blisko 19 proc. Stawki za godzinę powędrowały o 15 proc. w górę. To oznacza, że usługi erotyczne drożały zdecydowanie szybciej niż inne usługi w gospodarce. Inflacja w tym samym czasie wyniosła 3,5 proc.

Co ciekawe, panowie są nieznacznie drożsi od pań. Za ich usługi w kraju trzeba zapłacić średnio 209, 91 zł. Panie w skali kraju średnio mają stawkę 209, 82 zł. Średnią cenę podbijają za to stawki w klubach, oferty striptizu i masaże erotyczne.

Warto postawić sprawę jasno: świadczenie usług seksualnych nie jest zabronione przez polskie prawo.

Jak zwracają uwagę eksperci Sedlak&Sedlak, nielegalne jest za to sutenerstwo, stręczycielstwo i kuplerstwo. Wniosek? Zarobki z usług erotycznych są legalne, ale nie są zarejestrowane i nie są opodatkowane. Gdyby tak było, to usługa warta 210 zł kosztowałaby już 258 zł, przez stawkę VAT. O ile jakikolwiek rząd postanowiłby ją opodatkować stawką 23 proc.

Jak wskazują analitycy firmy, kwoty z ofert stanowią najprawdopodobniej tylko przybliżone wartości jakie zarabiają autorzy ogłoszeń. "W przypadku kobiet często spotykane są sytuacje, w których znaczna część dochodu trafia do pośrednika" - zaznaczają w analizie.

Co wpływa na stawkę? Wiek, wzrost i… waga. W większości zawodów wraz z wiekiem rosną zarobki. Potwierdzają to nawet deklaracje podatkowe leżące w polskich urzędach skarbowych - Polak dorosłość finansową osiąga w wieku 40 lat. Z danych Sedlak&Sedlak wynika, że w branży płatnych usług erotycznych jest dokładnie odwrotnie. Im mniej lat na karku, tym większa stawka za pracę.

Panie i panowie w wieku od 18 do 25 lat mogą liczyć na średnio 247 zł za godzinę pracy. Im później znajdą się w branży, tym mniej zarobią. I tak osoby po 30-stce mogą liczyć już tylko na 183 zł za godzinę pracy. Z kolei ci, którzy usługami erotycznymi zajmą się na starość, czyli po 60. roku życia, dostaną za godzinę pracy średnio 128 zł, czyli blisko o połowę mniej niż młodzi.

Inny czynnik wpływający na ceny? Waga. Jeśli założyć, że szczupłe osoby są bardziej atrakcyjne, to branża usług erotycznych potwierdza tę tezę. Pogląd ten znajduje pełne odbicie w zebranych przez Sedlak&Sedlak danych. Kobiety o niższej wadze zarabiają więcej. Najwyższe kwoty pojawiają się w ogłoszeniach publikowanych przez kobiety, których waga nie przekracza 50 kilogramów.

Z danych analityków wynika również, że "klienci szczególnie cenią kobiety o wzroście modelek z wybiegów Victoria’s Secret". Wysokie kobiety po prostu zarabiają więcej.

"Należy mieć jednak na uwadze, że administratorzy witryn z ogłoszeniami płatnych usług seksualnych żądają, aby użytkownicy zamieszczali swoje zdjęcia. Wpływ na cenę usług mają także inne cechy wyglądu, których nie można zmierzyć" - zaznaczają eksperci Sedlak&Sedlak.

Twórcy bazy danych przeanalizowali jedynie ogłoszenia zamieszczane w internecie. Część kobiet i mężczyzn pozyskuje klientów w inny sposób. Ich zarobki mogą znacznie odbiegać od stawek podawanych w sieci.

"Dodatkowym elementem, na który warto zwrócić uwagę analizując zarobki w tej grupie jest fakt, że część z nich, niezależnie od czasu trwania usługi, żąda za nią tej samej kwoty. Należy również zaznaczyć, że kobiety niekiedy żądają dodatkowej kwoty za dodatkowe usługi" - zaznaczają eksperci.

