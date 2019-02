Ceny warzyw mocno w górę. Rekordy bije kapusta, ziemniaki i pietruszka

- Nieudane zbiory widać na wszystkich rynkach i to jest główna przyczyna skoku cen - wyjaśnia Anna Kaszewiak z giełdy Bronisze. - Trzeba też pamiętać, że przedwiośnie to okres, w którym otwiera się chłodnie i magazyny, w których warzywa się przechowuje. Te ceny zawsze są wyższe niż w sezonie letnim, bo rolnicy amortyzują koszty magazynowania.

Stabilne są za to ceny ogórków. Cena kilograma krajowych ogórków szklarniowych wzrosła z 9 do 9,50 zł, gruntowych z 15 do 16 zł, a importowanych z 8 do 8,30 zł.