Ceny węgla poszły w górę. To efekt fali upałów

Adam N 1973 12 min. temu

Targowica krytykuje PiS że sprowadził za dużo węgla!! Oni w ogóle nie potrafiliby go sprowadzić z innego kierunku niż Rosja!! Gdyby NADAL rządziła PO, to inflację mielibyśmy najwyższą w Europie. Gaz i prąd 3 razy droższe!! Nie byłoby Baltic Pipe. Węgiel po 5 tys za tonę. Paliwo byłoby u nas droższe niż w Niemczech, bo Orlen nie byłby już państwową firmą. Raty kredytów byłyby 4 razy większe niż są, bo stopy procentowe byłyby powyżej tej POwskiej inflacji. Bez pracy byłoby 5 mln osób, bo większość firm by upadła na skutek pandemii i nieustannych lockdownów, które wprowadzałby rząd PO. Dług publiczny przekroczyłby 2 Biliony zł. A nasz PKB byłby o 30% mniejszy. Płace podobnie, chociaż może byłyby jeszcze niższe