Ceny żywności wciąż uderzają po kieszeni. Szykujcie się na drogą Wielkanoc

W lutym drożało wszystko

Z analizy cen detalicznych w sklepach wynika, że drożała każda z 17 badanych kategorii. Co gorsza, wszystkie wzrosty były dwucyfrowe. Liderem pod względem wzrostu cen jest nabiał. W ciągu dwunastu miesięcy Polacy płacą średnio o 30,9 proc. więcej za tego typu produkty. Przykładowo: ceny jaj wzrosły o 51,8 proc., jogurtów – o 35,8 proc., a mleka – o 29,3 proc. rok do roku.

Wielkanoc będzie droga

Autorzy badania po lupę biorą co miesiąc 17 kategorii produktów i 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 72,6 tys. cen detalicznych z ponad 37 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych. Na potrzeby badania ustalono średnią wartość cenową notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku.