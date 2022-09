Mateusz Morawiecki zrobił to, co sam zarzucał opozycji? "Musimy wspierać najbiedniejszych"

Lewak 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

PiS i PO chcą wyłudzić od was wasze głosy w wyborach podpierając się jedni reparacjami, drudzy zaś związkami partnerskimi i liberalizacją aborcji. Z reparacjami będzie podobnie jak z odzyskiwaniem wraku samolotu. Wyrwą na to miliony , a efekt będzie bezobjawowy. Co do wyłudzeń PO to podobnie, na koniec powiedzą co oni mogą , przecież PSL i Hołownia tego nie popierają. Zabiorą głosy lewicy i tyle z tego będzie.