Chcesz wiedzieć dlaczego PiS wygrał wybory? To zajrzyj na swoje konto [OPINIA]

Warszawka może się dziwić, jak można głosować na kogoś, kto wchodzi z konszachty z Kościołem "pełnym pedofilów", dotuje uczelnie i biznesy z Torunia, rozbija się co i raz w rządowych limuzynach. Miastowi mogą nawet bić się w pierś i jęczeć, że tej Koalicji Obywatelskiej to brak lidera. Jednak nawet Tusk na białym koniu nic tu nie poradzi.

Miliardowe wydatki są możliwe, bo gospodarka się kręci. Za PiS stoją po prostu cyfry. Nasz wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale tego roku sięgnął 4,6 proc. To wynik rewelacyjny. I to w momencie, kiedy światowa gospodarka zaczyna lekkie hamowanie.

Co więcej, perspektywy też każą sądzić, że mamy wręcz złote dziesięciolecie. OECD właśnie podwyższyło nam prognozy. Ich zdaniem nasza gospodarka w całym roku urośnie o 4,2 proc. W przyszłym o kolejne 3,5 proc. To sprawia, że będziemy w pierwszej czwórce najszybciej rosnących krajów świata (wyłączając te dużo mniejsze niż nasze).

Te dane widać przecież w naszych portfelach. Pensja minimalna wynosić będzie od przyszłego roku nawet 1800 zł na rękę. Pracodawcy nawet nie walczą by była niższa, bo i tak coraz mniej osób ją dostaje. Średnie wynagrodzenie przekroczyło w pierwszym kwartale kolejny raz 5 tys. zł brutto, czyli ponad 3,6 tys. netto. To już prawie tysiąc euro co miesiąc.