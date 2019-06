Chińczycy zwiększają eksport. Blokada USA nic nie daje. Na razie

Wbrew oczekiwaniom większości analityków, eksport Chin zamiast w maju spadać, to wzrósł o 1,1 proc. Nowe wyższe cła prezydent USA ogłosił 6 maja, ale zmiany weszły w życie 10 maja. Transporty, które wypłynęły z Chin jeszcze do tej daty miały szanse dotrzeć na miejsce z niższymi stawkami.

Transport morski z Shanghaju do San Francisco płynie 18 dni, więc była jeszcze szansa na wysłanie na ostatnią chwilę wielu statków. Cła formalnie działają od 1 czerwca. I właściwie od danych po tym miesiącu będzie można ocenić w pełni skalę zniszczeń jakie na gospodarce Chin zrobiły podwyżki z 10 do 25 proc. ceł na towary o wartości 200 mld dol. Wcześniej takie stawki obowiązywały na towary za 50 mld dol.

O ile jednak Chińczycy wysłali do odbiorców na całym świecie w maju mimo wszystko więcej towarów niż rok temu, to sprowadzali do siebie już o wiele mniej. Import spadł o aż 8,5 proc. rok do roku.