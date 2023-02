Chiny nałożyły sankcje na amerykańskie koncerny za sprzedaż broni Tajwanowi

maka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niezłe Jaja jeszcze 30 lat wstecz ,uprawiali ryż ,przemysł był w Średniowieczu , teraz Amerykanie na Kolana .Tak to jest jak produkcję przeniosło się do Chin i nowe, najnowocześniejsze technologie też .Chińczycy elegancko to skopiowali i Amerykanów teraz ,gotują i straszą .Ale to nie Irlandczycy ,którzy byli pierwsi za karę w Ameryce ,Ci mają "kodeks" ale inna nacja za wszelką cenę chciała "zarobić" i ciągle jest za mało .