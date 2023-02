Decyzja Chin wywoła globalną reakcję. Czeka nas wzrost cen ropy?

Reuters przypomina, że w 2022 r. cena ropy naftowej poszybowała powyżej 100 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od 2014 r. Miało to związek z wychodzeniem państw z lockdownów i restrykcji popandemicznych, co wiązało się z gwałtownym zwiększeniem konsumpcji.

Cena 100 dolarów za baryłkę wróci?

Jednak państwom kartelu OPEC+, czyli organizacji zrzeszającej producentów ropy, zależałoby raczej, by cena powróciła do poziomu 100 dolarów. Stąd np. październikowa decyzja o zmniejszeniu produkcji o 2 mln baryłek (czyli ok. 2 proc. światowego zapotrzebowania dziennego).