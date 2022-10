Kartel naftowy decyduje o zmniejszeniu wydobycia ropy. Natychmiastowa reakcja USA

Gadget 32 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Samo słowo kartel kwalifikuje żeby wyleciało tam paru uzbrojonych u wycięło kiecki w pień. Co to za umawianie się ? Ja się umówię ze jadę na stacje i płace 50gr. A resztę z różnicy traktujcie se jak chcecie - przywłaszczenie czy cokolwiek innego. I nie przekroczę 300pln na jedno tankowanie/ 24h tak by nie było podstawy do ścigania