Oto najwięksi producenci ropy na świecie. To oni mogą zastąpić Rosję

Unia Europejska przygotowuje się do życia bez rosyjskiej ropy. Przywódcom państw udało się wynegocjować embargo na import surowca ze Wschodu . Drogą morską i przez gazociągi ropa ma przestać przybywać do Europy w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy.

To otwiera drogę na intratny rynek innym producentom surowca. Sygnał w kierunku państw zachodnich o potencjalnym zwiększeniu produkcji miała już wysłać Arabia Saudyjska - informuje "Financial Times".

W czwartek zbiorą się państwa zasiadające w OPEC +. Przewiduje się, że organizacja przeforsuje zwiększenie dostaw surowca o ok. 430 tys. baryłek dziennie w przyszłym miesiącu. To odpowiadałoby na żądania administracji Joe Bidena, która wielokrotnie wzywała do szybszego zwiększenia produkcji, aby uporać się z rosnącymi cenami benzyny i wysoką inflacją.