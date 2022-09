Chiny poświęcają swoją gospodarkę na rzecz walki z COVID-19. Goldman Sachs reaguje

To wpłynęło na prognozę wzrostu PKB Chin w 2023 r. Analitycy globalnego banku Goldman Sachs obniżyli ją z 5,3 proc. do 4,5 proc. Eksperci twierdzą, że polityka "zero COVID-19" prowadzona będzie przez ChRL co najmniej do drugiego kwartału przyszłego roku.