Chiny uciekają spod topora recesji. Kolejny sygnał ożywienia

wolnomyślicie... 56 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Nie martwcie się o Chiny to naród z wielotysięczną kulturą co jest istotne a ponadto skłonny do wyrzeczeń. Unia Europejska ze swoją nieudolną biurokracją i jej kleszczami na przedsiębiorców jest skazana na zagładę. Chiny są wszędzie a wpływy Unijnej gospodarki kurczą sie. Wolę Chinczykow niż tych upośledzonych umysłowo eurowariatow.