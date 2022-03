Chiny wspomogą Rosję? Amerykanie zaalarmowali sojuszników

Dziennikarze gazety w niedzielę informowali, że Rosjanie poprosili Chińczyków o wsparcie w inwazji na Ukrainę. Odpowiedź chińskich dygnitarzy i dyplomatów miała "wszcząć alarm" w Białym Domu. Chociaż oficjalnie Chiny nawołują do dyplomatycznego rozwiązania wojny, to potajemnie szykują się do wsparcia Rosji.