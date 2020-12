Ciężarówki przejadą po kiepskich drogach. Sejm przyjął zmianę wymuszoną przez UE

Po drogach publicznych w Polsce od przyszłego roku bez problemu przejadą pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton. Od ich kierowców nie będzie wymagane uzyskanie stosownych zezwoleń na przejazd.

Skąd ta zmiana? Resort w komunikacie prasowym lakonicznie informuje, że "rozwiązanie to stanowi wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 roku". Jednocześnie nowe zasady zapewnią "zgodność krajowych przepisów z unijnym prawem".

Generalna zasada nowych przepisów zakłada, że na drogach publicznych będzie dopuszczony ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. "Oznacza to, że po takich drogach będą mogły poruszać się pojazdy ciężkie, np. samochody ciężarowe, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń" - informuje resort.

Ministerstwo przekonuje, że to przepisy ułatwiające funkcjonowanie przewoźników. Dzięki nim nie będą oni musieli przechodzić żmudnej drogi administracyjnej w celu uzyskania wspomnianego zezwolenia do poruszania się ciężkich pojazdów po wspomnianych drogach.

Dwa warunki do spełnienia w przypadku chęci wprowadzenia zakazu

Od większości zasad istnieją jednak wyjątki i nie inaczej jest w przypadku nowego prawa. Ministerstwo zapewnia bowiem, że zakazy ruchu pojazdów o nacisku do 11,5 ton będą mogły być wprowadzone. Zakaz taki - za pośrednictwem znaków drogowych lub uchwały rady gminy - wprowadzić może zarządca drogi.

"W takiej sytuacji będzie można wprowadzić ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 lub 10 ton" - czytamy w komunikacie.

Dalej czytamy, że ograniczenia będą obowiązywać również na drogach gruntowych publicznych. W ocenie prawodawców "nie spełniają one odpowiednich wymogów nośności". Resort w noweli założył jednak, że zarządca drogi będzie mógł jednak dopuścić do ruchu po nich niektóre pojazdy cięższe. Uczynić to będzie mógł za pomocą oznakowania.