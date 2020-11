W końcu! Główna autostrada już prawie przy wschodniej granicy

Przetarg dotyczy odcinka autostrady A2 Malinowiec - Łukowisko o długości ponad 18 km. - To są kolejne działania, które przybliżają nas do możliwości skorzystania z nowoczesnej, bezpiecznej, komfortowej drogi w kierunku wschodniej granicy, ale też drogi, która otwiera, przede wszystkim Podlasie, na zachód naszego kraju, a także na Europę pod względem komunikacyjnym – mówił minister Adamczyk, cytowany przez PAP.

To właśnie w ramach tej inwestycji powstanie węzeł łączący autostradę A2 z powstającą drogą S19, będącą częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia. - Połączenie autostrady A2 ze szlakiem Via Carpatia, na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, będzie impulsem rozwojowym, silnikiem rozwoju dla całej Polski wschodniej - ocenił minister.