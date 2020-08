Budowa dróg. Ruszył przetarg na S6. Adamczyk: drogi są silnikiem rozwojowym

Gdanszczanka 7 godz. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

co to za sukces, obwodnica była juz opracowana i miała ruszyć bodajże juz w 2015 . przyszli Oni i pan jaworski stwierdził, ze to Bizancjum i inwestycji nie będzie, niech się kopią z koniem, wielka mi łaska , że po 6 latach przystepują do przetargu.To raczej kpina. Tu jest bardzo ważny nerw dla gospodarki, porty Trójmiasta mają bardzo duży wpływ na całość polskiej gospodarki. Moga nie budowac, tylko kto na tym straci. Niektórzy potrzebują czasu na myslenie. Zresztą pytanie o kasę , czy jej jeszcze starczy.