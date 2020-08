Poczta w kryzysie. Tradycyjne listy odchodzą do lamusa

Rynek pocztowy w Polsce jest w kryzysie, a właściwie dotyka on głównie państwowej spółki, czyli Poczty Polskiej. Dla spółki wciąż główny przychód stanowią tradycyjne listy, a tych obsługuje coraz mniej. Do tego drożyzna odpycha klientów do konkurencji, więc będzie tylko gorzej.

Podziel się Dodaj komentarz