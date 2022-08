Ciężej o podwyżkę pensji. Firmy nie są już tak chętne

Lex 33 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Firmy nie mają już rezerw - w celu podniesienia poborów muszą zwiększyć dochód/marżę (więc ceny towarów/usług, a co za tym idzie - inflację), albo zacząć ciąć koszty - a to się wiąże z redukcją zatrudnienia. Jeśli kryzys potrwa dłużej ,to nie tylko o podwyżkach będzie można zapomnieć, ale często i o miejscu zatrudnienia. A rząd drukuje dalej...