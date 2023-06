Cios w branżę beauty. Wkrótce powiększanie ust tylko u lekarza

Ministerstwo Zdrowia pracuje już nad odpowiednią zmianą przepisów . Przygotowywane rozporządzenie sprawi, że kosmetolodzy będą mieć związane ręce w kwestii wykonywania zabiegów medycyny estetycznej , gdyż te będą mogły wykonywać wyłącznie osoby mające prawo do wykonywania zawodu lekarza .

Nadchodzi rewolucja dla branży beauty

– Prace nad rozporządzeniem podjęte zostały z inicjatywy ministerstwa. Natomiast do prac zostali zaproszeni przedstawiciele: Naczelnej Rady Lekarskiej, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, a także później powstałej Koalicji Lekarzy, zrzeszającej największe autorytety lekarskie w dziedzinie medycyny estetycznej – opowiedział gość programu.

Obecnie resort kończy prace nad nowym prawem. Nie ma jednak pewności, kiedy przepisy wejdą w życie. Przedstawiciele środowiska lekarskiego przedstawili ministerstwu listę procedur w medycynie estetycznej, która miałaby podlegać ograniczeniu. Nasz gość podkreślił, że są to procedury medyczne, a takie powinny wykonywać wyłącznie osoby z uprawnieniami do zawodu lekarskiego.

Skąd taka zmiana?

Przedstawiciel środowiska lekarzy wytłumaczył, że zmiany są konieczne, ponieważ dziś państwo patrzy przez palce na fakt, że zabiegi medyczne wykonują osoby bez wykształcenia lekarskiego. A to – w jego ocenie – stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta.

Na pytanie o to, czy przypadkiem przedstawiciele branży beauty nie stracą rzeszy klientów , stwierdził, że gdy w grę wchodzi życie, nie może być dyskusji o interesach jakiejkolwiek grupy zawodowej. Jak podkreślił, wspomniane przez niego zabiegi próbuje się przedstawiać jako kosmetologiczne, lecz ze względu na ingerencję w ciało osoby poddającej się im można je klasyfikować wyłącznie jako zabiegi medyczne.

Zdaniem mecenasa ryzyko powikłań pojawia się ze względu m.in. na fakt, że w gabinetach kosmetologicznych nie przestrzega się w aż takim stopniu reżimu związanego z aseptyką (wyjałowienia pomieszczenia) i sterylnością, jak w gabinetach medycznych, które są do tego zresztą zobowiązane prawnie. Do tego dochodzi brak uprawnień do podejmowania procedur medycznych w postaci rozpoznawania i leczenia powikłań.