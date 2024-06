Cios w jedyną rentowną kopalnię w Polsce. "Może nie spełniać wymogów"

mareg 40 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Problem naszego górnictwa polega na tym, że nawet importowany węgiel "gruby" może być tańszy niż węgiel energetyczny z naszych kopalni. Co oznacza że mógłby trafiać także do energetyki. Z kolei krajowe wydobycie węgla grubego jest za małe - stanowi u nas zaledwie ok 10% wydobywanego, reszta to miały energetyczne których obecnie mamy nadmiar. A śląskie kopalnie wyciągają rękę po kolejne miliardy od budżetu. Subsydiując wydobycie węgla energetycznego na Śląsku (koksujący to inna sprawa) dodatkowo podnosimy sobie cenę energii elektrycznej. 5 mld PLN których żądają kopalnie dla zachowania płynności finansowej to dużo za dużo za utrzymanie przez kolejny rok 40-45 tys miejsc pracy. I to w sytuacji niskiego bezrobocia.To ponad 100 tys PLN na każdego zatrudnionego....Może czas na radykalne rozwiązanie i skończenie z tą kosztowną patologią? Wiadomo, że będzie dym bo zawodowi związkowcy będą bronic swoich etatów jak niepodległości ale cały kraj by odetchnął.