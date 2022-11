Co dalej z 20-procentowymi podwyżkami dla nauczycieli? Resort wydaje się niegięty

O podwyżkach nie chcą rozmawiać

Portalsamorzadowy.pl podkreśla, że dyskusja o reformie płac w oświacie, w której chronicznie brakuje pieniędzy, utknęła w martwym punkcie. A resort robi wszystko, by utrzymać status quo. Pokazuje to projekt ustawy budżetowej.

Podwyżki tak, ale poniżej poziomu inflacji

Portal podkreśla, że w projekcie ustawy budżetowej zaplanowano wzrost standardu A (rok do roku) na ucznia na 14,2 proc. (do kwoty 6947 zł). Tymczasem inflacja w Polsce jest na poziomie wyższym (w październiku wyniosła 17,8 proc.). Chociaż subwencja oświatowa ma zostać podwyższona o 11 mld zł do kwoty 64,4 mld zł, to w tym przypadku trudno mówić o realnym wzroście. A są też nauczyciele, dla których zaplanowano podwyżkę na poziomie 7,8 proc.