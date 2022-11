Związkowcy tracą cierpliwość do rządu. "Wychodzimy na ulicę"

Manifestacja Solidarności. "Dialog zakończył się fiaskiem"

Górnicy kontra PiS. "Kto przegrywa na Śląsku, ten traci władzę w całym kraju"

Ekspert: prezes ma doradców, którzy go okłamują

- Nie biorę tego pod uwagę, bo obecnie w górnictwie pracuje 70 tys. osób, a nie 450 tys. jak kiedyś. Teraz jest to siła nieporównywalnie mniejsza niż przed laty. 450 tys. pracowników z rodzinami to było mniej więcej 2 mln wyborców, a dziś możemy mówić o ok. 200 tys. osób. Politycznie więc jest to argumentacja historyczna - przekonuje w rozmowie z money.pl Jerzy Markowski.