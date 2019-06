Coraz drożej na talerzu. Ceny niektórych warzyw poszły w górę o ponad 250 proc.

Zdaniem ekonomistów presja inflacyjna rzeczywiście narasta, ale do drożyzny – rozumianej jako powszechny wzrost cen w całym przekroju koszyka najczęściej kupowanych towarów i usług – jeszcze daleko.

Nie oznacza to, że sytuacja jest jednoznacznie dobra. W koszyku są jednak towary, których ceny wzrosły wręcz skokowo. W dużej mierze są to produkty spożywcze – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

W maju ceny żywności były o 5 proc. wyższe niż przed rokiem. Z opublikowanych w piątek danych GUS wynika, że najmocniej do inflacji dołożyły się ceny warzyw i mięsa. Które zdrożały najbardziej? Dla przykładu hurtowa cena kapusty jest obecnie o 289 proc. wyższa niż rok temu, za cebulę płaci się 247 proc. więcej. Cena kilograma ziemniaków wzrosła z ok. 80 gr za 1 kg w połowie czerwca ub.r. do około 2,54 zł obecnie.