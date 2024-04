Cudzoziemcy w Policji? "Ruszyła analiza"

Będą ułatwienia w naborze

W policji jest obecnie 108 909 etatów, a zatrudnienie sięga 92 647 funkcjonariuszy -brakuje więc 16 276 funkcjonariuszy. To efekt m.in. masowych odejść. Braki kadrowe oznaczają pogorszenie bezpieczeństwa, dlatego SWiA szykuje zachęty do służby - informowała niedawno "Rzeczpospolita".

MSWiA pracuje także nad zrównaniem uposażenia nowo przyjmowanego do służby policjanta z uposażeniem rozpoczynającego służbę żołnierza, co ma stanowić mechanizm zachęt do wstępowania do Policji.