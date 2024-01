Rząd Tuska ma kolejny problem. "Tak źle jeszcze nie było"

damian 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

przez 30 lat przepracowałem w formacji MSW, służyłem na stanowisku specjalisty zespołu dyżurnych - oficer dyżurny, czuję zażenowanie i jest mi ogromny wstyd widząc co robi organ powołany do pilnowania przepisów przestrzegania prawa, jak się czujecie Panowie dowódcy oddziałów, kierownicy , naczelnicy wydziałów czy komendanci jednostek wykonujący polecenie osób które szczególnie powinny znać prawo i wiedząc o tym że łamane wykonujecie polecenie garstki polityków, nie nie pis czy ko to nie moja bajka ale jak możecie patrzeć w lustro