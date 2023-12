Rząd obiecał podwyżki dla budżetówki i nauczycieli. Oto terminy i kwoty

Kasia 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

9550 brutto tyle ma nauczyciel po 10 latach pracy... obliczajac pesnum czyli 72 h miesiecznie, to wychodzi 130 zł za godzine pracy.... kto z Was tyle ma?? a a za to Bizancjum zapłącimy z naszych podatków, a jakośc nauki w szkole na niskim poziomie w stosunku do krajów zachodnich.... Zaraz napiszecie ze mam sie zwolnic i isc pracowac w szkole -- > bardzo chetnie tylko sprobujcie sie zatrudnic, bez Układów nie ma szans, szwagierka 3 lata szukałą pracy jako nauczyciel wczsnoszkolny zatrudniaja tylko swoich ziomków to układ zamknięty jeszcze wiekszy niz u prawników....