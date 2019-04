Cyfryzacja zmienia rynek pracy. "Ludzie będą oczekiwali pracy. Będzie nagrodą i nobilitacją"

Grzegorz Dzik, prezes grupy Impel, która zatrudnia ponad 30 tys. pracowników, mówił w rozmowie z Mikołajem Kunicą, że wspomniane procesy wcale nie muszą oznaczać automatycznego spadku liczby miejsc pracy. - To jest nakładka. Ona pozwala sprowadzić powtarzalne czynności do algorytmów i przesunąć człowieka do zadań bardziej ambitnych. Robotyzacja to na pewno poprawa jakości usług – tłumaczył Dzik.