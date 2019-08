Czarna strefa fałszywych zbiórek. W sieci jest ich pełno, za niektóre grozi kara więzienia

Ten milion (a nawet miliony) mecenasów można spotkać na zbiórkach internetowych, które zmieniły sposób pozyskiwania pieniędzy. Dziś łatwiej jest dotrzeć do potencjalnych sponsorów, którzy wesprą nasz pomysł na biznes, sfinansują wyprawę na koniec świata czy pomogą osobom, które chorują i cierpią.

Na polskim ryku działa kilkadziesiąt platform. Największe z nich to siepomaga.pl (2,3 mln odsłon na miesiąc), zrzutka.pl (1,25 mln), pomagam.pl (870 tys.) i wspieram.to (320 tys.) i polakpotrafi.pl (230 tys.). Dzięki tym platformom i ich użytkownikom udało się uratować zdrowie i życie wielu osób, dokończyć remont domu czy mieszkania oraz… zrekonstruować czaszkę gigantycznego gada.

Obejrzyj: Zbiórka na rzecz Wisły Kraków. Minimum to 100 zł

Jednak i tu zdarzają się czarne owce. Internet jest pełen zbiórek, które budzą kontrowersje albo wprost łamią prawo. Przykład? Opłacenie grzywny czy zbieranie pieniędzy pod hasłami namawiającymi do nienawiści ze względu na np. wyznanie lub kolor skóry. Do tego dochodzą inne, nielegalne działania, jak posługiwanie się podrabianymi dokumentami czy defraudacja zebranych pieniędzy.

W Wirtualnej Polsce pisaliśmy o oszustach, którzy próbowali wykorzystać tragedię kilkuletniego Dawida. Pieniądze miały trafić do mamy chłopca. Okazało się, że rodzina nic o akcji nie wie. – Nikt nas nie pytał, czy chcemy, żeby zbierano pieniądze. Nikt się z nami nie kontaktował. Nie chcemy nagłaśniania sprawy. To dla nas bardzo ciężki czas – komentowała babcia Dawida.

Zakaz prowadzenia niezgodnych z prawem zbiórek wynika wprost z regulaminów platform i – co ważniejsze – z prawa. Samo założenie zbiórki i podanie w jej opisie celu niezgodnego z rzeczywistym jest przestępstwem oszustwa opisanym w art. 286 Kodeksu karnego, za co grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.