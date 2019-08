Allegro uruchomi 16 września Allegro Lokalnie dla ogłoszeń prywatnych

"Allegro Lokalnie to nowy standard zakupów w sieci, jeżeli chodzi o prywatnych użytkowników. Zapewniamy taki sam poziom wygody i bezpieczeństwa, którym mogą cieszyć się klienci na Allegro. Korzystanie z serwisu jest bardzo łatwe.Tworząc Allegro Lokalnie, wracamy do naszych korzeni i do tego, co zawsze robiliśmy najlepiej. 20 lat temu Allegro powstało jako miejsce, gdzie ludzie z całej Polski mogli spotkać się w sieci i robić zakupy. Dzięki projektom, takim jak Allegro Lokalnie, możemy upewnić się, że dwie dekady później nadal wyprzedzamy oczekiwania klientów" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.